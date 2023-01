President Widodo van Indonesië betuigt spijt voor mensenrechtenschendingen

De president van Indonesië, Joko Widodo, heeft erkend dat in het verleden "ernstige mensenrechtenschendingen" hebben plaatsgevonden. Hij verwees onder meer naar het bewind van Soeharto, die in de jaren zestig na een staatsgreep aan de macht kwam. Voor de gebeurtenissen betuigde Widodo in een toespraak in hoofdstad Jakarta spijt.

Mensenrechtenorganisaties en geschiedkundigen schatten dat onder het regime van Soeharto, die in 1965 de macht greep, zeker 500.000 mensen om het leven kwamen door geweld. Het ging om etnische Chinezen en mensen die ervan beschuldigd werden communist te zijn. Nog eens een miljoen anderen werden naar schatting vastgezet bij zulke 'zuiveringsacties'.

"Met een zuiver geweten erken ik vandaag de dag, als staatshoofd, dat er ernstige mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden op meerdere momenten", zei Widodo. Hij reageerde daarmee op een rapport waarin de mensenrechtenschendingen in de voorbije decennia werden onderzocht.

Mensenrechtenorganisaties kritisch

Widodo haalde in totaal twaalf gebeurtenissen aan tussen 1965 en 2003, waaronder ook de studentenprotesten tegen Soeharto eind jaren negentig. Tientallen demonstranten verdwenen of werden vermoord of gemarteld. Widodo beloofde eerherstel aan de slachtoffers, al gaf hij geen verdere details hierover. Door de demonstraties kwam in 1998 een einde aan het decennialange regime van Soeharto.

Ook verwees Widodo naar misstanden in de provincie Papoea, waar separatisten al tientallen jaren strijden voor onafhankelijkheid van Indonesië. In 2003 kwamen tientallen burgers bij een legeroperatie om het leven. Militairen werden beschuldigd van onder meer moord en mishandeling.

Volgens Amnesty International in Indonesië gaat de spijtbetuiging van Widodo niet ver genoeg. De directeur van de lokale tak van de mensenrechtenorganisatie heeft gezegd dat de misstanden in de rechtbank behandeld moeten worden en er juridische consequenties moeten volgen.