IJverige Weghorst moet met Wolfsburg punten delen met Bosz' Leverkusen

VfL Wolfsburg en Bayer Leverkusen, de twee subtoppers in de Bundesliga van vorig seizoen, hebben in een weinig opwindend duel doelpuntloos gelijkgespeeld. RB Leipzig bleef wel in het spoor van Bayern München en Borussia Dortmund dankzij een 3-1 thuiszege op Mainz 05.

In de Volkswagen-Arena van Wolfsburg verscheen Wout Weghorst misschien wel voor de laatste keer aan de aftrap. Naar verluidt heeft Tottenham Hotspur serieuze interesse in de spits.

De Tukker verzette een hoop werk in de frontlinie, maar dat was niet genoeg om het duel met de ploeg van verdediger Daley Sinkgraven en trainer Peter Bosz open te breken.

Leverkusen heeft deze zomer aanvallend flink ingeleverd door het vertrek van Kai Havertz (Chelsea) en Kevin Volland (Monaco). Daartegenover staat de komst van Patrik Schick (Roma), die als invaller echter niets kon forceren tegen Wolfsburg.

Leipzig blijft niet achter

RB Leipzig, een maand geleden halvefinalist in de Champions League, begon als uitdager van de traditionele topclubs in Duitsland met een overtuigende zege op Mainz.