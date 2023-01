NBTC: vakantie in eigen land ook in 2023 weer in trek

Inflatie of niet, consumenten zijn vooralsnog niet van plan om een vakantie in 2023 aan zich voorbij te laten gaan. Dat concludeert het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van cijfers van de Internationale Vakantiemonitor.

De gestegen prijzen zorgen er wel voor dat er, net als tijdens de coronacrisis, vaker gekeken wordt naar een vakantie in eigen land in plaats van het buitenland. Het NBTC verwacht ook dit jaar weer een stijging van het aantal boekingen voor een vakantie in Nederland.

"Het aantal binnenlandse toeristen groeit nog steeds, vorig jaar zagen we een groei van 10 procent. We verwachten dat er ook dit jaar weer 2 procent bij komt", zegt directeur Jos Vranken van het NBTC in het NOS Radio 1 Journaal.

Heel Nederland profiteert

Vranken ziet een herwaardering voor het eigen land, maar ook buitenlandse toeristen weten Nederland weer meer te vinden. "In 2023 verwachten we wel nog onder het niveau van corona te zitten, maar als we kijken naar de Duitsers zitten zij alweer boven het niveau van corona."

Ook komen er meer Belgische toeristen naar ons land, het NBTC verwacht een stijging van 16 procent. Volgens Vranken zal heel Nederland profiteren van de toenemende stroom toeristen: "Het zijn toeristen die op heel veel meer plekken komen dan iemand die voor het eerst naar Nederland komt. Hun bestedingen komen op heel veel plekken in Nederland terecht, niet alleen bij de trekpleisters."

Intenties

Vooralsnog spreekt het NBTC nog van een prognose. Gemiddeld 80 procent van de ondervraagden van de Internationale Vakantiemonitor heeft de intentie om een vakantie te boeken in 2023. "Vanwege de hoge prijzen wordt er veel flexibiliteit gevraagd voordat mensen daadwerkelijk een boeking doen, ze willen goede annuleringsvoorwaarden", aldus Vranken.