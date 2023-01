Ontruiming bruinkooldorp Lützerath verloopt 'overwegend vreedzaam'

De honderden activisten zijn een "gemengd gezelschap" dat overwegend vreedzaam is, zegt de politiechef van Aken Dirk Weinspach tegen persbureau DPA. Een klein deel is volgens de politiechef wel bereid om geweld te gebruiken. Er is meermaals met stenen, vuurwerk en flessen naar de politie gegooid, zegt de politie.

Correspondent Charlotte Waaijers is in Lützerath:

"Het is niet zo dat het dorp nu rücksichtslos wordt leeggeveegd. Wat ik zie is dat het rustig wordt aangepakt. Activisten die ik sprak, zeggen dat ze vanmorgen in groepen door politie te voet werden omsingeld en vervolgens weggedreven uit het dorp.

Die worden niet opgepakt, waardoor de activisten proberen in een U-bocht weer terug het dorp in te lopen. Activisten die zich meer verzetten worden weggesleept. Het is onduidelijk of zij wel worden gearresteerd, het lijkt erop dat ook zij onder politiebegeleiding buiten het dorp worden gebracht.

Er wordt ook wel wat vuurwerk afgestoken en met flessen gegooid, maar daar lijkt de politie niet van onder de indruk. Activisten vertelden mij ook dat ze teleurgesteld waren dat de politie zo makkelijk het dorp in kon lopen. Er waren nog allerlei barricades opgeworpen, maar daar leek de politie weinig last van te hebben.

Het lijkt erop dat de politie voor een lange-adem-tactiek kiest. Als het zo verder gaat zal het dorp waarschijnlijk vandaag nog niet zijn ontruimd. Dat kan dan nog dagen duren."