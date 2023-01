Vliegtickets binnen EU paar tientjes duurder, verwacht ABN Amro

Een vliegticket binnen de Europese Unie wordt duurder. Een retourtje naar Barcelona kan over een paar jaar 47 euro duurder zijn, onder meer doordat luchtvaartmaatschappijen meer moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.

Een deel van de verhoging van de ticketprijs komt door de verhoging van de vliegtaks. Die werd op 1 januari verhoogd van bijna 8 naar ruim 26 euro. Daarnaast moeten luchtvaartmaatschappijen de komende jaren steeds meer gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. ABN Amro verwacht dat die hogere kosten terugkomen in de ticketprijzen.

Een retourtje Athene kan 56 euro duurder worden, heen en weer naar Lissabon 52 euro duurder. Hoeveel het precies meer gaat kosten, hangt af van wat de prijs van CO2-rechten de komende jaren doet.

'Einde aan vrijwel gratis tickets'

Luchtvaartmaatschappijen krijgen nu nog voor een groot deel gratis CO2-rechten, maar daar komt de komende jaren stapsgewijs een eind aan. In 2026 krijgen maatschappijen geen gratis rechten meer en moeten ze dus betalen om CO2-rechten te kopen.

"De kostprijs van vliegen binnen Europa gaat fors omhoog", zegt Stef Driessen, analist vrijetijdssector bij ABN Amro. "Er komt waarschijnlijk een einde aan bijna gratis tickets. Tegelijkertijd zullen prijsvechters zoals Ryanair en Easyjet goedkope tickets blijven inzetten als marketinginstrument."

Luchtvaartmaatschappijen hoeven al decennialang geen belasting te betalen voor het gebruik van kerosine, terwijl voor de stroom die een trein gebruikt wel belasting moet worden betaald. Het verschil tussen een treinticket en vliegticket wordt door de maatregelen kleiner, verwacht Stef Driessen van ABN Amro.

Buiten de EU

Hij wijst erop dat de CO2-heffing alleen geldt voor vluchten binnen de Europese Unie en dus niet voor vluchten naar Turkije of Groot-Brittannië. "Die worden relatief aantrekkelijker", zegt Driessen. "Mogelijk wordt er later overgestapt naar een wereldwijd CO2-systeem, maar de vraag is of dat gaat lukken."