Tennisstunt blijft uit: Haase verliest nipt van Bautista Agut in Adelaide

De 35-jarige Haase was jarenlang de hoogst genoteerde Nederlandse speler op de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar de 257ste plaats. Bovendien concentreert hij zich sinds enkele maanden op het dubbelspel met Matwé Middelkoop.

Tegen de als vierde geplaatste Bautista, die Haase eenmaal geklopt had in drie eerdere partijen, kwam hij er in de eerste set niet aan te pas. In de tweede set knokte hij zich terug en dankzij een paar prachtige returns op de service van de Spanjaard sleepte hij zelfs de set binnen.

Haase kreeg in de derde set op 4-2 twee kansen om een break achterstand te repareren. De Spanjaard werkte ze weg en hield de deur vervolgens gesloten.

'Lucky loser'

In Adelaide werd Haase als 'lucky loser' toegevoegd aan het hoofdtoernooi, nadat hij zijn laatste partij in de kwalificaties had verloren. In de eerste ronde was hij vervolgens te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi, die afgelopen zaterdag nog de finale in het Indiase Pune had verloren van Tallon Griekspoor.