Man steekt reizigers neer op station Gare du Nord in Parijs, dader uitgeschakeld

Op het Parijse treinstation Gare du Nord heeft een man verschillende mensen verwond. Zes mensen werden door de aanvaller neergestoken met een steekwapen, zei minister Darmanin van Binnenlandse Zaken op een persconferentie. Een van hen is zwaargewond geraakt.

De aanvaller werd binnen een minuut door de politie uitgeschakeld. Dat gebeurde door agenten in burger die op het station waren om na hun dienst naar huis te gaan en door de grenspolitie op het station. Onder de gewonden is ook een agent.

Er is drie keer geschoten op de dader die daarbij ook gewond geraakte. Zijn identiteit is niet bekend, hij droeg geen ID-kaart bij zich. Ook is onduidelijk wat zijn motief was.

Door het incident was het treinverkeer van en naar het treinstation korte tijd verstoord. Gare du Nord is een van de drukste stations ter wereld. Ook treinen uit Amsterdam komen er aan.