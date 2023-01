Antony en Rashford schieten United naar halve finales League Cup

Mede dankzij een doelpunt van oud-Ajacied Antony heeft Manchester United zich geplaatst voor de halve finales van de League Cup. De treffer van de Braziliaan was samen met twee late doelpunten van Marcus Rashford genoeg voor een 3-0 overwinning op Charlton Athletic.

De Londense ploeg was de enige ploeg in de kwartfinales die niet actief is in de Premier League. Charlton is de nummer twaalf van de League One, het derde niveau van Engeland.

De treffer van de Braziliaan was er een om in te lijsten. Op aangeven van landgenoot Fred trok Antony naar binnen om vervolgens de bal van afstand in de verre hoek te krullen.