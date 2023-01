44-jarige Buffon buigt met Parma pas in verlenging voor Inter, dat kwartfinales bereikt

Inter heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de kwartfinale van het Italiaanse bekertoernooi. Na verlenging werd er met 2-1 gewonnen van Parma, de nummer zes van de Serie B. Bij Parma leek de 44-jarige doelman Gianluigi Buffon uit te groeien tot de grote held, maar ver in de verlenging moest hij een rebound toestaan die uiteindelijk de uitschakeling betekende. In de kwartfinales speelt de ploeg uit Milaan tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Atalanta Bergamo en Spezia. Dumfries & De Vrij De thuisploeg had wel een overwicht in de eerste helft, maar het wist Buffon niet in de problemen te brengen. Het werd problematisch voor de thuisploeg, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis, toen Stanko Jurić in de 38ste minuut scoorde namens de gasten. De Kroaat kreeg de bal Simon Sohm via een hakje en schoot die vervolgens ongenadig hard in de kruising. Doelman André Onana kon de bal waarschijnlijk alleen maar horen. De gasten maakten ook nog bijna 2-0, maar het schot van Adrian Benedyczak richting de bovenhoek, werd door Onana knap tot corner verwerkt.

Stanko Juric viert zijn treffer. - EPA

Parma moest in de tweede helft een voorsprong verdedigen zonder Jayden Oosterwolde, de Nederlandse verdediger ontbrak bij Parma omdat hij ziek was. Oosterwolde wordt de laatste dagen in verband gebracht met een overgang naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Zes minuten na rust leek het al mis te gaan voor de gasten. Dumfries haalde de achterlijn en trok goed terug op de vrijstaande Henrikh Mkhitaryan, maar hij gleed uit en schoot in kansrijke positie niet alleen ver naast het doel, maar ook te hoog. Na 65 minuten greep Inter-coach Simone Inzaghi in met een trio wissels, onder anderen Dumfries moest plaatsmaken. De ervaren spits Edin Džeko was één van de invallers die moest zorgen voor meer dreiging voor het doel van Buffon.

Denzel Dumfries (links in het geel) werd gewisseld. - EPA