Berghuis, Malen en Klaassen keren terug in voorselectie Nederlands elftal

Nederland oefent op 7 oktober in de Johan Cruijff Arena tegen Mexico. Op 11 en 14 oktober speelt Oranje in het kader van de Nations League uitduels met respectievelijk Bosnië-Herzegovina en Italië.

In Studio Voetbal wordt het bondscoachschap van Oranje uitgebreid besproken. Te gast bij Sjoerd van Ramshorst zijn Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Jeroen Stekelenburg en Nordin Amrabat. De uitzending begint om 22.05 uur en is te zien op NPO 1 en NOS.nl.

De vraag is niet alleen wie er in de definitieve selectie van Oranje zitten voor de aankomende drie interlands, mogelijk is er voor die tijd ook een nieuwe bondscoach aangesteld. Lodeweges is dan hoogstwaarschijnlijk weer in zijn oude rol als assistent actief.

Naast Berghuis (Feyenoord), Malen (PSV) en Klaassen (Werder Bremen) zijn ook Pablo Rosario (PSV), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) weer in beeld voor een plek in de definitieve selectie.

Alle spelers die tot de selectie behoorden van de afgelopen interlands tegen Polen (1-0) en Italië (0-1) in de Nations League, zijn ook nu weer van de partij.