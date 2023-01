Prins Harry prijst Willem-Alexander voor erkennen slavernijverleden

"En, weet je, onlangs, in de afgelopen paar maanden, hebben de koning van Nederland en de koning van Noorwegen het goede voorbeeld gegeven. En ik feliciteer ze daar enorm mee. En ik denk niet dat ze genoeg krediet krijgen voor wat ze hebben gedaan. Maar het is groots en daar is meer van nodig", zei hij.

Volgens de hertog van Sussex is het voor de Britse monarchie het beste om te moderniseren, vooral voor wat betreft de rol van Groot-Brittannië binnen het Gemenebest.

Koning Willem-Alexander sloot in zijn kersttoespraak aan bij de excuses die premier Mark Rutte eerder namens de regering had aangeboden. "Door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst", zei de koning.

Wel of geen racisme

De koning van Noorwegen verdedigde de relatie van zijn dochter prinses Märtha Louise met de zelfbenoemde Amerikaanse sjamaan Durek Verrett, die zwart is. Het paar kreeg te maken met racistische opmerkingen, waarop Harald V opriep om het "bewuste en onbewuste racisme" te stoppen.

Vorig jaar zei de vrouw van prins Harry, Meghan Markle, in een interview met Oprah Winfrey dat in de aanloop naar de geboorte van hun zoon Archie gesproken werd over de huidskleur van de baby: "Tijdens mijn zwangerschap werd erover gesproken dat hij geen beveiliging zou krijgen en geen titel en er waren zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn bij geboorte", zei Markle.

Onlangs in gesprek met zender ITV ontkende de prins dat hij en Meghan zijn familie daarmee racistisch hebben genoemd. "Er is een verschil tussen racisme en onbewuste vooroordelen", zei hij. Volgens Harry heeft de Britse pers het woord racisme gebruikt, en niet het stel zelf. "Heeft Meghan ooit gezegd: 'Ze zijn racistisch'?"