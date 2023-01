Anti-corruptieplan EU-parlement: tijdelijk lobbyverbod en strengere toegang

Europarlementariërs die stoppen met hun werk mogen een jaar lang geen lobbywerk doen in het Europees Parlement. Dat is een van de veertien voorstellen die de voorzitter van het Europees Parlement doet in een vertrouwelijk stuk dat in handen is van de NOS. De voorstellen zijn bedoeld "als eerste stap om het vertrouwen in de Europese besluitvorming te versterken", schrijft Roberta Metsola.

Behalve de 'afkoelperiode' van een jaar voor lobbyen, stelt Metsola ook voor dat oud-Europarlementariërs na hun vertrek geen permanente toegangspas meer mogen krijgen voor het Parlement. Nu is dat nog wel het geval. Ze zouden in plaats daarvan, net als andere bezoekers, wel een dagpas kunnen krijgen.

Parlementsvoorzitter Metsola schrijft verder dat er een nieuw toegangssysteem moet komen. Zo zou iedereen die de naar binnen wil voortaan moeten vermelden wat hij komt doen en hoe laat hij aankomt. Verder moeten gasten in de parlementsgebouwen altijd begeleid worden door degene voor wie ze komen.

De voorstellen worden morgen achter gesloten deuren besproken met de fractievoorzitters van de politieke partijen in het Europees Parlement. Metsola wil dat een werkgroep aan de slag gaat om zo snel mogelijk maatregelen in te voeren.

Qatargate

Het vertrouwen in het Europarlement is onder druk komen te staan door het corruptieschandaal dat half december naar buiten kwam. De Belgische justitie nam toen ruim anderhalf miljoen euro aan cash in beslag, deels bij de Griekse sociaaldemocratische Europarlementariër Eva Kaili. De oud-vicevoorzitter van het Parlement is inmiddels uit haar functie gezet en zit in de gevangenis. Ook drie andere betrokkenen zitten vast voor wat 'Qatargate' is gaan heten.

Qatar wordt ervan verdacht Kaili en anderen te hebben omgekocht om de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden. Ook Marokko heeft dat volgens de Belgische justitie mogelijk gedaan.