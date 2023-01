Hebben SIRE-campagnes wel effect?

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) start een campagne tegen polarisatie. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstelling tussen groepen de afgelopen jaren is toegenomen en heeft daar last van, zegt SIRE op basis van eigen onderzoek onder duizend mensen. "Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt", luidt de nieuwe campagneslogan. Maar halen dit soort campagnes echt iets uit?

We zetten met name in op bewustwording.

Maar dat is waar SIRE het voor doet, zei directeur Lucy van der Helm in 2017 tegen Nieuwsuur. "Wij zien tegenstanders ook als prima aanjagers van de discussie. Dat is waar SIRE het voor doet: aandacht vragen voor een onderwerp en zorgen dat mensen er met elkaar over in gesprek gaan."

Gedrag veranderen

Gedragswetenschapper Reint Jan Renes is het ermee eens dat de campagnes van SIRE zeker een gesprek op gang kunnen brengen. Toch zet hij bij deze nieuwe campagne zijn vraagtekens bij de aanpak. "Ik vraag me af of de opdracht in deze campagne, 'verlies elkaar niet', niet een te zachte aanpak is. Een slogan als 'polarisatie maakt meer kapot dan je lief is', zou ik krachtiger vinden. Polarisatie maakt namelijk heel veel stuk."

Maar of zo een massamediale campagne tot gedragsverandering kan leiden kan niet, zegt Renes. "Als je gedragsverandering wil, moet je campagnes jarenlang laten terugkomen. De kracht van de BOB-campagne is dat 'ie er al zo lang is. Kortlopende campagnes leiden niet tot gedragsverandering, maar kunnen wel onderwerpen agenderen."

Op haar website schrijft SIRE wel op gedragsverandering te hopen, maar dat hiervoor "in het algemeen meer nodig is dan de middelen waarover SIRE kan beschikken en de gemiddelde korte tijdsduur van de campagne". Wel wil de stichting mensen met haar campagnes "aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig of geen aandacht krijgen".