Close grijpt mis bij Golden Globes, wel prijzen voor Spielberg en The White Lotus

Close is een aangrijpend drama over de vriendschap van de twee 13-jarige jongens Léo en Rémi, die op de middelbare school van elkaar verwijderd raken. De film won eerder de Grand Prix op het filmfestival in Cannes en verschillende andere filmprijzen. De Nederlander Frank van den Eeden verzorgde de cinematografie.

De Belgisch film Close heeft naast een Golden Globe gegrepen. De film van de Belgische regisseur Lukas Dhont was genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film, maar die prijs werd gewonnen door de film Argentina, 1985, over de vervolging van de leiders van de militaire dictatuur in Argentinië.

De uitreiking van de Golden Globes was na een jaar afwezigheid weer op televisie te zien. Vorig jaar werd de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet uitgezonden vanwege kritiek op het gebrek aan diversiteit binnen de organisatie.

Steven Spielberg

Ook de semi-autobiografische film The Fabelmans van Steven Spielberg (beste drama) en de zwarte komedie The Banshees of Inisherin (beste musical of komedie) vielen in de prijzen.

"Iedereen ziet me als een succesverhaal, maar niemand weet wie we zijn totdat we dapper genoeg zijn om te vertellen wie we echt zijn", reageerde Spielberg op de prijs voor de film, die gebaseerd werd op zijn jeugd en zijn vroege jaren in de filmindustrie. "Ik heb lang nagedacht hoe ik dat verhaal kon vertellen en toen ik 74 jaar werd, was ik eruit. Ik ben heel, heel blij dat ik dat heb gedaan."

Andere films die in de prijzen vielen waren de sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once, Elvis-portret Elvis van regisseur Baz Luhrman en Wakanda Forever.

The White Lotus

De winnende televisieseries waren de comedy Abbott Elementary en de zwarte komedie The White Lotus. "Ik zou een kogel voor jullie opvangen", zei bedenker Mike White - dronken - bij het in ontvangst nemen van de prijs tegen de HBO-bonzen die met hem op het podium stonden. "Misschien niet in mijn hart, maar in mijn voet of been."

Ook Game of Thrones-prequel House of the Dragon won een Globe, voor beste dramaserie. Actrice Zendaya won de prijs voor beste actrice voor haar rol in het tweede seizoen van Euphoria.

Ook de Oekraïense president Zelensky was kort te zien bij de uitreikingen. Hij werd geïntroduceerd door acteur Sean Penn en sprak in een vooraf opgenomen video de zaal toe. "Er komt geen Derde Wereldoorlog", zei de voormalig acteur die nu al bijna een jaar zijn land in oorlog leidt. "Het is geen trilogie. Oekraïne zal de Russische agressie stoppen."