In de bloedhete Zuid-Afrikaanse zon werkt atletiekploeg aan nieuwe successen

Trainingsrecords verbeteren en veranderingen doorvoeren om in 2023 nog sterker en sneller te worden. Dat is het doel van een groep van 25 Nederlandse topatleten bij een trainingskamp in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.

Onder anderen Femke Bol en Nadine Visser willen in de Zuid-Afrikaanse zon de basis leggen voor een nieuwe reeks internationale successen. Investeren om straks te kunnen excelleren.

De zon kent voor de atleten geen genade in Stellenbosch. Insmeren met zonnebrandcrème is een 'must', maar eenmaal beschermd wordt er door iedere atleet in de trainingen een topprestatie geleverd.

Al jaren naar Zuid-Afrika

Dat voor een trainingskamp in Zuid-Afrika is gekozen, is niet zonder reden. Het getrainde lichaam functioneert voor de 'explosieve' atleten (sprinters, springers, werpers) beter als de temperatuur aan de hoge kant is. Daarom kiest de Atletiekunie al sinds het begin van deze eeuw jaarlijks in de maand januari voor een trainingsstage in de warmte van Zuid-Afrika.

Een groot aantal coaches begeleidt hen, twee fysiotherapeuten boetseren de gespierde lichamen en verhelpen de spierklachten. In totaal wordt er drie weken getraind om uiteindelijk scherp aan het indoorseizoen - in de maand februari zijn de belangrijkste wedstrijden in de hal - te kunnen beginnen.