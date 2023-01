Klap op klap voor doelman Pasveer, die na Oranje ook bij Ajax tweede viool moet spelen

"Dit smaakt natuurlijk naar meer", zei een glunderende Remko Pasveer eind september na de Nations League-wedstrijd tegen Polen. Bondscoach Louis van Gaal had de doelman net een haasje, een speldje dat iedere speler van het Nederlands elftal bij zijn debuut ontvangt, overhandigd. En dat op 38-jarige leeftijd. Het kon niet op voor de keeper die ook bij Ajax wederom een basisplaats had veroverd. In de daaropvolgende wedstrijd tegen België mocht Pasveer opnieuw starten. En opnieuw hield hij de nul. De doelman had, om met Van Gaal te spreken, geleverd in de laatste serieuze test voor het wereldkampioenschap in Qatar. Een basisplaats lonkte voor de veteraan. Sprookje uitgeblazen Hoe anders hangt de vlag er twee maanden later bij. Het WK-sprookje van Pasveer werd uitgeblazen en het sprookje van Andries Noppert werd geschreven. Van Gaal bombardeerde de Fries, die nul ervaring had in Oranje, uit het niets tot eerste keeper.

Maar dat was niet de enige tegenvaller die Pasveer kreeg te verwerken deze winter. Ook bij zijn club Ajax lijkt hij voorlopig tweede viool te moeten spelen. Met het aantrekken van Geronimo Rulli voor acht miljoen euro, een recordbedrag voor een keeper in de eredivisie, trok de technische leiding van Ajax flink de buidel voor de 30-jarige keeper van Villarreal. Een keeper voor de basis. "We zijn heel tevreden over Remko", zei Schreuder vrijdag op de persconferentie. "Maar je kunt ook tevreden zijn over spelers buiten de basis. We moeten het met meerdere spelers doen. Maar het lijkt me wel logisch dat als je een keeper haalt, hij dan eerste keeper wordt."

Ajax-trainer Alfred Schreuder ging afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie in op de komst van Geronimo Rulli. - NOS

Schreuder maakte tijdens het trainingskamp in De Lutte afgelopen zomer nog duidelijk alle vertrouwen te hebben in Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Ondanks het keepersmalheur van het seizoen daarvoor, waarin de 'oudjes' Stekelenburg en Pasveer veelvuldig geblesseerd waren en de jonge Gorter nog niet goed genoeg werd bevonden. Maar op de laatste dag van de zomerse transferperiode probeerde Ajax toch een doelman aan te trekken. Het technisch hart was al rond met Odisseas Vlachodimos van Benfica, maar de directie ging op het laatste moment voor de transfer liggen. Niet de betrouwbare doelman van vorig seizoen In de eerste seizoenshelft bleek waarom Ajax op het laatste moment toch nog de markt op ging voor een keeper. Na een ongelukkig optreden van Gorter in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV greep Pasveer zijn kans als eerste doelman. Maar waar hij zich vorig seizoen zowel in de Champions League als in de eredivisie als een betrouwbare doelman presenteerde, deelt hij dit seizoen in de malaise. Het vertrek van Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui in de verdedigingslinie droegen voor een deel bij aan het grote aantal tegengoals. In de laatste negen duels wist Ajax als enige club in de eredivisie niet een keer de nul te houden. Een dramatische reeks, waarbij ook Pasveer niet vrijuit gaat. Sterker nog: zijn cijfers ten opzichte van zijn eerste seizoen bij Ajax zijn ronduit slecht.

Statistieken Remko Pasveer dit seizoen en vorig seizoen - NOS/OPTA

Pasveer moest dit seizoen bijna drie keer zo vaak de bal uit het net vissen in minder wedstrijden. Uiteraard is hij daar niet in zijn eentje verantwoordelijk voor, interessanter is het dus om te kijken hoeveel goals hij daadwerkelijk had kunnen voorkomen. Statistiekenbureau Opta rekende voor dat Pasveer vorig seizoen op basis van de kwaliteit van de kansen bijna zes tegengoals meer kon verwachten. Dit seizoen krijgt Pasveer juist drie goals meer tegen dan verwacht zou mogen worden. Analist Pierre van Hooijdonk betoogde afgelopen zondag in Studio Voetbal dat Pasveer het doelpunt van NEC had kunnen voorkomen.

Analist Pierre van Hooijdonk vond dat het doelpunt van NEC voorkomen had kunnen worden door Remko Pasveer. - NOS