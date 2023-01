Vijf maanden cel voor financiële topman Trump Organization

Voormalig financieel directeur Allen Weisselberg (75) van de Trump Organization is tot een gevangenisstraf van vijf maanden veroordeeld voor het helpen plegen van belastingfraude door het bedrijf.

Weisselberg werkte sinds de jaren 70 voor Trump. In het proces bekende hij schuld op alle vijftien aanklachten. Daarmee vermeed hij de maximumstraf van 15 jaar cel. Als onderdeel van de straf maakte hij al ongeveer 2 miljoen euro over aan achterstallige belastingen, boetes en rente.

Weisselberg bekende onder meer dat hij het bedrijf had bedrogen door extra inkomsten, een appartement in Manhattan en auto's voor hemzelf en schoolgeld voor zijn kleinkinderen buiten de boeken van de holding te houden. Trump zelf staat in deze zaak niet terecht.

Rikers Island

Bij goed gedrag kan hij na honderd dagen vrijkomen. Hij moet het vonnis uitzitten in de Rikers Island-gevangenis in New York. Die is berucht vanwege gewelddadigheden, drugsgebruik en de corruptie onder het personeel. "Je gaat daar een sadistisch zwart gat binnen", zei een voormalige gedetineerde tegen persbureau Reuters.

Vrijdag doet de rechtbank in New York uitspraak in de zaak tegen de organisatie zelf. Het bedrijf kan tot een boete van maximaal 1,5 miljoen euro worden veroordeeld.

Weisselberg is ook verdachte in een civiele zaak tegen de holding. De Trump Organization wordt verdacht van het 'oppompen' van het vermogen van de holding en van Trump zelf.