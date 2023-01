Australische kardinaal Pell, wiens naam verbonden bleef aan misbruikschandaal, overleden

De Australische kardinaal George Pell, die voor kindermisbruik werd veroordeeld en later alsnog werd vrijgesproken, is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan complicaties na een heupoperatie.

De naam van Pell is sinds 2017 onlosmakelijk verbonden met het misbruikschandaal in de Katholieke Kerk. Dat jaar werd hij beschuldigd van het misbruiken van twee jongens, in zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne. In 2018 werd Pell veroordeeld voor kindermisbruik, een uitspraak die in 2020 door de Autralische Hoge Raad werd vernietigd.

Voor zijn veroordeling was Pell een van de hoogste functionarissen binnen de Katholieke Kerk. Na zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne en van Sydney, werd hij in 2014 verantwoordelijk voor de financiën van het Vaticaan en een van de belangrijkste adviseurs van de paus. Die functie legde hij in 2017 neer in verband met de beschuldigingen aan zijn adres.

'Bewust van misbruik'

Pell ging er prat op dat hij een van de bedenkers was van een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in Melbourne. Critici omschreven de regeling later echter als een manier om rechtszaken te voorkomen.

Een staatscommissie die onderzoek deed naar het misbruik in de Australische Katholieke Kerk concludeerde dat Pell op de hoogte moet zijn geweest van kindermisbruik door twee geestelijken in de jaren 70 en 80. Hijzelf hield vol dat dat niet het geval was. De conclusie van de commissie vond hij "verrassend" en niet door enig bewijs onderbouwd.

Vriendschap met Benedictus

In totaal zat Pell dertien maanden in de gevangenis voor kindermisbruik, waarvan vijf in eenzame opsluiting. Na zijn vrijlating in 2020, keerde hij terug naar Rome, waar hij tot zijn dood bleef. De afgelopen jaren sprak hij met enige regelmaat met paus Franciscus en vorige week was hij nog aanwezig bij de begrafenis van paus emeritus Benedictus, een goede vriend van hem.

Net als Benedictus gold Pell als een traditionele en conservatieve leider. Hij was een tegenstander van het homohuwelijk, homoseksualiteit, abortus, anticonceptie en euthanasie. Hoewel hij vaak werd omschreven als politiek dier, stond hij ook bekend om zijn directheid.

De aartsbisschop van Sydney, Anthony Fisher, reageert bedroefd op het overlijden van Pell. "Met groot verdriet kan ik bevestigen dat Zijne Eminentie, kardinaal George Pell, vanochtend vroeg in Rome is overleden. Dit nieuws is een grote schok voor ons." Fisher vraagt gelovigen om te bidden voor de ziel van Pell, en voor troost voor zijn nabestaanden.