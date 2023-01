OM: Eritrese bende mishandelde migranten, perste Nederlandse familieleden af

Een 39-jarige Eritreeër verscheen vandaag in de rechtbank in Zwolle als hoofdverdachte in een proces tegen een zeer gewelddadige mensensmokkelbende. De internationale criminele organisatie mishandelde en verkrachtte migranten en perste hun familieleden in Nederland af, stelt het Openbaar Ministerie.

De man werd in 2020 opgepakt in Ethiopië. Hij werd daar vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens mensensmokkel in Afrika. Afgelopen oktober werd hij uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie wil de Eritreeër hier vervolgen samen met zes andere verdachten, omdat de strafbare feiten volgens het OM deels in ons land plaatsvonden.

"Dat maakt dat Nederland bevoegd is om op te treden", verduidelijkt een woordvoerder van het OM. "We vinden dit een heel belangrijk zaak, om te laten zien hoe ernstig deze vorm van criminaliteit is waarbij mensen als handelswaar worden gezien."

Levensbedreigende omstandigheden

De mensensmokkelaar zou tussen 2014 en 2020 tientallen tot honderden slachtoffers hebben gemaakt. Zijn bende zou met name Eritreeërs onder levensbedreigende omstandigheden naar Nederland hebben laten komen. Na een tocht door Ethiopië en Sudan werden migranten in kampen in Libië opgesloten.

"Ze werden daar gedwongen om een extra bedrag te betalen (voor de overtocht, red.), soms wel 2000 euro", zegt de OM-woordvoerder. Ook Nederlandse familieleden en kennissen van migranten werden door de organisatie onder druk gezet om met die bedragen over de brug te komen. Kwam er geen geld, dan vonden ernstige mishandelingen en verkrachtingen plaats.

Meerdere migranten zouden in de Libische kampen zijn overleden, onder toeziend oog van de bende. Ook zijn volgens justitie talloze migranten verdronken nadat ze door de bende op nauwelijks zeewaardige bootjes richting Europa waren gezet.

Opgepakt in Sudan

Het OM wil de zaak van de man tegelijk behandelen met die van een andere hoofdverdachte, ook een 39-jarige Eritreeër. Deze man werd op 1 januari opgepakt in Sudan tijdens een internationale politieactie. Hij zit nu vast in de Verenigde Arabische Emiraten als verdachte in een witwasonderzoek. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Nog eens vijf personen in Nederland zullen door het OM worden gedagvaard voor betrokkenheid bij de afpersing van familieleden van migranten. Het proces tegen de mensensmokkelaars gaat in april verder.