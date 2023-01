Franse regering presenteert omstreden wetsvoorstel: pensioenleeftijd naar 64 jaar

Aanvankelijk was Macron van plan de pensioenleeftijd naar 65 te verhogen. Met de aanpassing naar 64 hoopt de regering de steun van Les Républicains te krijgen. Naar verwachting zal de conservatieve oppositiepartij het voorstel steunen, maar helemaal zeker is dat niet.

Het is nog de vraag of de regering de plannen door de Franse Tweede Kamer krijgt: de coalitie heeft geen absolute meerderheid in de Assemblée Nationale.

De verhoging moet geleidelijk plaatsvinden. Vanaf september gaat de pensioenleeftijd volgens het voorstel met drie maanden per jaar omhoog. In 2030 is dan de uiteindelijke pensioenleeftijd van 64 jaar bereikt.

De Franse regering komt met een wetsvoorstel om de pensioenleeftijd te verhogen naar 64 jaar. Dat heeft de Franse premier Borne vandaag bekendgemaakt in een persconferentie. De pensioengerechtigde leeftijd is nu 62 jaar.

Correspondent Eline Huisman:

"Frankrijk is trots op zijn genereuze pensioensysteem, veel mensen zien dat als een verworvenheid. Nog niet zo lang geleden, in 2010, was de pensioenleeftijd in Frankrijk zelfs 60 jaar. De verhoging naar 62 was toen al reden voor miljoenen Fransen om de straat op te gaan.

Nu wordt er weer enorm verzet verwacht. Volgens een recente peiling is twee derde van de Fransen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de vakbonden zitten op één lijn.

Ook in parlement is er verzet. De alliantie van linkse partijen heeft al aangekondigd alle mogelijke middelen te gaan inzetten om de verhoging tegen te houden. In 2019 heeft president Macron ook een poging gedaan om een pensioenhervorming door te voeren. Dat probeerden de linkse partijen toen met tienduizenden amendementen te vertragen. De verwachting is dat ze dat ook nu zullen proberen.

De hervormingen zijn een belangrijke verkiezingsbelofte voor Macron. Hij trad aan met de belofte het vastgelopen Franse systeem op te schudden en de hervorming van de pensioenen was een belangrijk onderdeel. In zijn eerste termijn is dat niet gelukt. Het slagen van de plannen is dus symbolisch belangrijk voor hem, om te laten zien wat hij voor elkaar kan krijgen."