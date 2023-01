Team DSM wil Arensman en Wiebes doen vergeten met 'unieke parels' en Romain Bardet

Het is een terugkerend verhaal bij wielerploeg Team DSM: renners en rensters die naam hebben gemaakt in het afgelopen seizoen zoeken hun heil ergens anders. Zo keerden de Nederlandse uithangborden van de ploeg, Thymen Arensman en Lorena Wiebers, de ploeg de rug toe. Arensman ging naar INEOS, Wiebes naar SD Workx.

"Het is uiteindelijk heel jammer dat Arensman en Wiebes zijn vertrokken, maar we zijn heel blij met wie we hebben kunnen behouden en wie er zijn doorgestroomd", zegt teambaas Iwan Spekenbrink.

'Unieke parels'

Wat hem betreft zit er muziek in de renners die wel zijn gebleven. "Er zit heel veel kwaliteit bij ons in het beter maken van sporters", zegt hij. En dus is Spekenbrink er zeker van dat ook dit jaar renners naar een hoger niveau gaan groeien. "We hebben echt unieke parels in de ploeg. Echt hele grote talenten, ook voor ons."

Het rijtje van renners die een goede periode bij DSM (voorheen team Sunweb) bekroonden met een transfer naar een grotere ploeg is immens: de bekendste namen zijn die van Tom Dumoulin en Marc Hirschi. Deze winter kwamen daar Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) en Thymen Arensman bij.