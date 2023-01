Excelsior huurt middenvelder Peer Koopmeiners van AZ met optie tot koop

Excelsior huurt Peer Koopmeiners (22) tot het einde van het seizoen van AZ. De Kralingers hebben ook een koopoptie op de middenvelder bedongen. Na de blessure van Yassine Ayoub raakte de transfer in een stroomversnelling.

In Alkmaar had de jongere broer van international Teun Koopmeiners meestal geen basisplaats. In Rotterdam rekent hij op meer speeltijd.

'Absolute teamspeler'

Technisch manager Niels van Duinen: "Peer is een rechtsbenige middenvelder, die het best tot zijn recht komt op de 6 of 8 positie en een absolute teamspeler is. Met zijn kwaliteiten en karakter is hij een jongen die goed bij onze club past om onze doelstelling te bereiken."