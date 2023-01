Brobbey onzeker door schouderblessure, mogelijk debuut doelman Rulli tegen Den Bosch

Het is onzeker of Brian Brobbey woensdagavond kan spelen in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. De spits viel zondag in de ontmoeting met NEC (1-1) uit met een schouderblessure en het lijkt erop dat hij daarvan niet op tijd is hersteld. "Dat moeten we woensdagochtend bekijken, maar ik denk dat de wedstrijd tegen FC Den Bosch te vroeg komt. Het is realistisch dat hij er niet bij is", aldus trainer Alfred Schreuder.

Ajax mist in Noord-Brabant nog steeds de zieke Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn, die tegen NEC ook al ontbraken. Schreuder: "Het griepvirus heerst nog steeds en we verwachten woensdag geen nieuwe spelers erbij. We kunnen uitgaan van dezelfde afwezigen als tegen NEC."