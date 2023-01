OM: steek- en vechtpartijen Den Haag ontstonden na ruzie op schoolfeest

De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de samenhang tussen twee steekpartijen en een vechtpartij tussen jongeren in het Haagse stadsdeel Escamp. Een ruzie op een schoolfeest was mogelijk de aanleiding voor de incidenten, aldus het OM.

Op 27 december werd een 15-jarige jongen neergestoken in een avondwinkel. De middag daarvoor was er een vechtpartij op een schoolplein geweest. Volgens het OM werd een 13-jarige jongen naar het schoolplein gelokt en daar zwaar mishandeld door ongeveer tien personen.

's Avonds zou hij zijn belagers hebben opgezocht bij de avondwinkel waar ze vaak hangen en de 15-jarige jongen hebben neergestoken.

De vrienden van het 15-jarige slachtoffer waren erbij toen hij werd neergestoken. "Je kan niks doen op zo'n moment", zei een van hen eerder tegen Omroep West. De jongens omschrijven hun vriend als een rustige jongen die geen ruzie maakt. Volgens hen heeft het incident niks te maken met een ruzie tussen jeugdgroepen.

Vijf dagen daarvoor was het na een schoolfeest al flink misgegaan in een tram. Daar ontstond een vecht- en steekpartij tussen twee groepen jongeren.

Extra maatregelen

Vlak na de steekpartij in de avondwinkel kondigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen een samenscholingsverbod af voor een week. Dat is inmiddels weer opgeheven. De avondwinkel blijft voor drie maanden gesloten. Verder is in de wijk cameratoezicht ingesteld.

Voor de steek- en vechtpartijen zitten meerdere minderjarigen vast.