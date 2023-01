Boete voor man zonder rijbewijs die kleuter doodreed

Een 20-jarige man die zonder rijbewijs achter het stuur ging zitten en tijdens de rit in Hoogezand een kleuter doodreed, is veroordeeld tot een boete van 1250 euro. Ook kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week opgelegd, omdat het de tweede keer was dat hij zonder rijbewijs reed.

Het gebeurde in februari 2021. De toen 18-jarige man ging samen met zijn moeder op de bijrijdersstoel een eindje rijden. De vrouw wordt verantwoordelijk gehouden voor het feit dat ze haar zoon zonder rijbewijs een auto liet besturen en dat hij daarmee een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt. Zij kreeg een geldboete van 1090 euro.

"Sem vroeg of hij dat stukje mocht rijden en dat heb ik toegestaan. Het is de meest domme beslissing geweest die ik ooit heb genomen, ik heb er heel veel spijt van", zei ze volgens RTV Noord in de rechtbank vandaag. Ook haar zoon betuigde spijt.

'Ongeluk was niet te voorkomen'

De 4-jarige Bam was in de wijk waar hij woonde aan het spelen bij geparkeerde auto's en liep plotseling de weg op. Uit onderzoek bleek dat geen enkele automobilist een ongeval had kunnen voorkomen. De man reed niet harder dan de maximumsnelheid. Het jongetje werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De rechter houdt de man er niet voor verantwoordelijk dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Wel vindt de rechter dat hij op de weg gevaar heeft veroorzaakt, door niet voorzichtig genoeg te rijden nadat hij twee jongetjes had zien spelen.

De man en zijn moeder zijn voorlopig ook hun rijbewijs kwijt.