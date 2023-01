Bezoeker vaker naar bioscoop, maar nog niet zo vaak als voor corona

Een film wordt weer vaker buiten de deur bekeken. Nederlandse bioscopen verkochten in 2022 zo'n 75 procent meer bioscoopkaartjes dan in het jaar ervoor. Het totaal aantal bioscoopbezoeken kwam uit op 25 miljoen, maar dat is nog altijd fors minder dan pre-corona.

Bioscopen trokken vooral bezoekers met grote films zoals Top Gun: Maverick en Avatar: The Way of Water. Ook het Nederlandse Soof 3 deed het goed, meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

"De sector is uit het dal aan het klimmen", zegt woordvoerder Boris van der Ham. "Maar vergelijk je het met 2019 dan staan we op achterstand. Tegelijkertijd was dat ook een topjaar, dus daarmee vergelijken is ook een beetje zelfkwelling."

Lockdowns

Het bezoek zat vorig jaar nog zo'n 30 procent onder het gemiddelde van voor corona. De sector werd in 2020 en 2021 hard geraakt door de pandemie. In totaal waren de bioscopen 39 weken dicht door de corona-lockdowns.

De bezoekersaantallen kelderden daardoor van 38 miljoen in 2019 naar nog geen 17 miljoen een jaar later en zelfs 14 miljoen in 2021. In 2022 liep het dus weer wat op naar zo'n 25 miljoen bioscoopbezoekers.

"We zijn er nog niet", zegt Van der Ham. "Maar het afgelopen jaar vonden mensen wel weer langzaam hun weg naar de bioscoop. Tegelijkertijd was er de concurrentie van andere uitjes. Afgelopen Kerst ging het dan weer erg goed in de bioscopen."

Duurdere kaartjes

De omzet uit de kaartverkoop kwam vorig jaar uit op 258 miljoen euro, een stijging van zo'n 80 procent ten opzichte van 2021. Dat de omzet harder steeg dan het aantal bezoekers kwam onder meer door een stijging van de ticketprijs, gemiddeld met zo'n 3 procent.

Volgens de NVBF trekken de minder bekende films moeilijker mensen, al deden naast de blockbusters ook sommige filmhuisfilms het goed. "In de filmhuizen zijn Triangle of Sadness en kinderfilm Knorr veel bezocht. Al speelt in de filmhuizen nog meer dat zij veel ouder publiek hebben. Dat doet er langer over om terug te keren."

Voor 2023 zijn er nog wel wat uitdagingen, denkt de branchevereniging. "Het is het opstarten na corona, maar ook de energieprijzen en loonkosten. Dat zijn spannende factoren, zeker voor zelfstandige ondernemers. Het is cruciaal dat veel mensen naar de bios gaan," aldus Van der Ham.