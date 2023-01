Belgische hulpverlener in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen

"De familie is zeer aangeslagen door de veroordeling", zegt een vriend van Vandecasteele vandaag namens de familie. "Olivier is een slachtoffer, een gegijzelde."

De familie van Vandecasteele zei vorige maand dat hij in hongerstaking is gegaan en dat hij met gezondheidsproblemen kampt. Ook zou hij niet zelf zijn advocaat hebben mogen kiezen.

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele is in de Iraanse hoofdstad Teheran veroordeeld tot 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen, meldt het Iraanse persbureau Tasnim vandaag. De straf is nog veel zwaarder dan de 28 jaar cel waarover zijn familie in december al te horen kreeg . Vandecasteele werd op 24 februari vorig jaar opgepakt en zit sindsdien in een isoleercel.

De familie van de hulpverlener wil dat de Belgische regering er alles aan doet om Vandecasteele zo snel mogelijk thuis te krijgen.

Het Belgische parlement maakte vorig jaar de weg vrij voor het ruilen van gevangenen met Iran. België zou de Iraanse terrorist Assadollah Assadi mogelijk vrijlaten en in ruil zou Vandecasteele kunnen vrijkomen. Zijn familie hoopt daarop, maar de ruilmogelijkheid werd vorige maand door het Grondwettelijk Hof in België geschorst. Of dat betekent dat de ruil niet kan doorgaan, is niet duidelijk.

Ook Nederlander in Iraanse cel

In Iran zit sinds 21 september ook een Nederlander vast. Die werd opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij de anti-regeringsprotesten. Lange tijd stond Iran geen contact of consulaire hulp toe van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Hoekstra zei afgelopen november dat de Iraniërs na "intensieve inzet" wel bevestigd hebben dat er één Nederlander in de gevangenis zit. Over hoe de situatie van deze persoon nu is en of de Nederlander consulaire bijstand krijgt, wil een woordvoerder van het ministerie vandaag niets zeggen.