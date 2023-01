Saudische woestijn wordt groen, teken van de Dag des Oordeels?

Moslims geloven, net als andere abrahamitische religies, in het einde van de wereld en de Dag des Oordeels. Volgens een overlevering van de profeet Mohammed zijn er verschillende tekenen dat die dag eraan komt. Dat 'het land van de Arabieren' terug zou gaan naar veel groen en rivieren, zoals het ooit was, is daar één van.

Volgens klimaatwetenschappers heeft de hevige regenval te maken met veranderende weersomstandigheden. Saudi-Arabië heeft een woestijnklimaat en op sommige plekken een semi-droog klimaat, legt Michelle van Vliet uit. Ze is hoogleraar fysische hydrologie aan de Universiteit Utrecht. In de regio rond Mekka valt gemiddeld 112 millimeter regen per jaar. In Nederland ligt dat rond de 870 millimeter.

Normaal valt er rond Mekka dus relatief weinig regen, veel minder dan de afgelopen maanden in die regio. "Je kan van één extreme regenbui in december in Saudi-Arabië niet persé zeggen dat die komt door klimaatverandering. Het weer is immers altijd grillig, maar de kans op dit soort extremen wordt overal ter wereld groter", zegt Leo Meyer, directeur van ClimateContact, dat kennis over klimaatverandering toegankelijker wil maken.

"Door de opwarming van de aarde in de laatste halve eeuw wordt er meer waterdamp vastgehouden. Die damp moet ook ergens neerdalen", legt Meyer uit.

"De verdeling van die neerslag over verschillende regio's verandert in ruimte, maar ook in tijd. Dat betekent heel heftige neerslag, maar op sommige plekken ook heel heftige droogte", voegt Van Vliet toe. "En dat die uitersten steeds extremer worden, heeft ook weer te maken met klimaatverandering."

Natuur reageert direct

Waar doorgaans niets groeit, kan ineens spontane bloei ontstaan. Dat gebeurde eerder ook na een periode van zeldzame regen in de Atacamawoestijn in Chili. Planten in droge gebieden overleven het extreme weer niet, maar verspreiden wel hun zaden. Die kunnen plotseling ontkiemen, zelfs bij een relatief korte bui.