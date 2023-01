Haller na kankerbehandeling (en acht maanden) terug op het veld, twee goals Malen

De 28-jarige Ivoriaan heeft twee operaties achter de rug, waarvan de laatste in november, en onderging vier chemokuren. Haller kwam afgelopen zomer over van Ajax. Maar nog voor hij zijn debuut kon maken werd er bij de aanvaller teelbalkanker geconstateerd. De tumor bleek kwaadaardig en een behandeling was noodzakelijk.

Inmiddels is Haller fit genoeg om te spelen. Tegen Düsseldorf deed hij een kwartier mee. Haller viel in bij een 2-1 voorsprong, Dortmund won uiteindelijk met 5-1. Donyell Malen maakte twee doelpunten.

Haller sprak eerder al de hoop uit dat hij snel mag spelen voor de fanatieke aanhang van Dortmund. "Ik merk nu dat al het werk van de afgelopen zes maanden de moeite waard is", zei Haller, die uitkijkt naar de 'Gelbe Wand', de beroemde sfeertribune in het stadion van Dortmund waar zo'n 25.000 fanatieke supporters staan.

"Dat moment speelt al sinds dag 1 door mijn hoofd. Daar speel je voor bij deze club. Dat was het doel dat ik heb gesteld", aldus Haller.

'Alles is mogelijk'

Aanstaande vrijdag speelt Dortmund opnieuw vriendschappelijk, een week later begint de Bundesliga weer. "Ja, alles is mogelijk", aldus Haller over dat duel. "Ik ken geen grenzen. Ik zal mijn best doen er op 22 januari bij te zijn. Uiteindelijk beslissen de trainer en de medische staf. Als iedereen van mening is dat het een goed idee is dat ik speel, dan speel ik."