Dierentuin plakt camera's op zeekoeien voor klimaatonderzoek

Wetenschappers gaan speciale camera's testen op zeekoeien in de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo. Als duidelijk is op welke plek op het lichaam de camera's het beste bevestigd kunnen worden, krijgen ook zeekoeien en zeeschildpadden in het Caribisch gebied tijdelijk camera's.

Dat gebeurt voor een grootschalig internationaal onderzoek om de gevolgen van klimaatverandering in tropische ecosystemen in kaart te brengen. Ook de universiteit van Wageningen doet mee.

'Onderzoek is belangrijk'

Volgens onderzoeker Fee Smulders is onderzoek naar de bedreigde diersoort belangrijk: "Want met deze camera's testen we hoe de zeekoe zijn leefomgeving gebruikt, op welke plekken hij het liefste eet en hoe hij reageert op natuurlijke vijanden, zoals de haai", vertelt ze bij Omroep Gelderland.

De tijdelijke camera's worden met een soort zuignap vastgemaakt en weer verwijderd. Dat ze goed getest worden, is belangrijk, anders zijn de beelden volgens de onderzoekers nauwelijks van waarde: "We willen zo goed mogelijk beeld. Dat je de omgeving ziet en ziet wat hij eet."

Volgens de dierenverzorgers hebben de dieren geen last van de camera's. "Ze hebben een heel dikke huid."