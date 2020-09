'Dochter ING betrokken bij wegsluizen Russische miljarden'

Het Poolse dochterbedrijf van ING heeft klanten jarenlang geholpen om verdacht geld uit Rusland weg te sluizen. Volgens het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico blijkt dat uit geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Twee Nederlandse obligatiehandelaren zouden de spil zijn geweest bij het wegsluizen van omgerekend miljarden euro's. Deze bedrijven, Tristane Capital en Schildershoven Finance, bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING.

Spiegeltransacties

De Amerikaanse witwasautoriteit FinCen waarschuwde in 2017 in een geheim rapport voor een Moskous netwerk dat zou zijn opgezet om tientallen miljarden roebels wit te wassen. Dat gebeurde via 'spiegeltransacties', waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta worden gekocht en worden verkocht in een andere.

Het netwerk was volgens de Amerikanen in handen van vier Russen met offshorebedrijven, onder meer in Panama en op de Britse Maagdeneilanden. Zij zouden bij hun praktijken gebruikmaken van de Nederlandse vennootschappen Tristane en Schildershoven. In het rapport worden zij "sleutelspelers" genoemd, schrijft het FD.

Bij hun werk voor de Russen bankierden Tristane en Schildershoven aanvankelijk bij Deutsche Bank, maar eind 2013 stapten ze over naar ING Slaski. Ze openden er rekeningen en gebruikten die voor de Russische effectentransacties. Volgens de Amerikanen faciliteerde de Poolse tak van ING alleen al in 2014 en 2015 voor zeker 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die behoorden tot het witwasnetwerk.

Geen commentaar

Schildershoven en Tristane zijn inmiddels in handen van andere eigenaars. Die zeggen tegen het FD dat ze van niets weten. Voormalige bestuurders en aandeelhouders geven geen inhoudelijk commentaar.

ING wil niet reageren op de zaak. "Het is ons beleid om geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders, zegt de bank tegen het FD.

De ING kwam eerder in opspraak door nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. In Nederland ging het daarbij jarenlang mis bij de bank. Daarvoor trof ING twee jaar geleden met het Openbaar Ministerie een schikking van 775 miljoen euro.