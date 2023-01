De Ligt baalt van gebrek aan speelminuten op WK: 'Wel mee gezeten'

De Ligt zei dat dat hij er "zoals iedere voetballer" wel mee heeft gezeten dat zijn bijdrage beperkt bleef tot één wedstrijd. De Ligt is net als tijdens het WK in Qatar. Ditmaal is hij op trainingskamp met zijn Duitse club. Bayern hervat de competitie op vrijdag 20 januari.

De centrale verdediger is tevreden met zijn start bij Bayern, dat hem afgelopen zomer overnam van het Italiaanse Juventus, maar wil nog beter worden. "Ik weet dat ik nog beter kan en ik hoop dat ik mijn niveau hoger kan leggen", liet hij optekenen.

De Ligt heeft sinds zijn komst bij de club uit Beieren een basisplaats, hij speelt doorgaans in het centrum met de Fransman Dayot Upamecano. Sinds afgelopen week is hij ook weer ploeggenoot van Daley Blind. De international kwam deze winter transfervrij over naar Bayern nadat Ajax zijn contract had verscheurd.