Bondscoach Meulens strikt Strop voor World Baseball Classic: koninkrijksteam vol Major League-sterren

De pitcher zet de klep van zijn petje nog even scheef, voor hij een vuurpijl afvuurt Andrelton Simmons. Uit. Daarna zet hij zijn petje weer even scheef en lokt Jurickson Profar in de val met verraderlijke worp. De slagman van het Nederlandse koninkrijksteam krijgt zijn knuppel tegen de bal, maar slaat 'm terug naar de pitcher. Die raapt de bal op en rent, met tergend trage passen richting het eerste honk. Uit. Het scheve petje is het handelsmerk van Pedro Strop. In 2016 zou hij met een scheef Chicago Cubs-petje de World Series winnen. Maar deze 18 maart 2013 staat hij op de heuvel voor de Dominicaanse Republiek in de halve finale van de World Baseball Classic. Hensley Meulens, de bondscoach van de Nederlanders kijkt toe en denkt er het zijne van. Hij is op vertrouwde grond. Als assistent-coach van San Francisco Giants is hij in die jaren gewend te winnen. Een paar maanden eerder won hij met de Giants de World Series, voor de tweede keer alweer. Hij kijkt naar de man met het scheve petje en schudt zijn hoofd. Drie uit.

In 2013 haalde Oranje voor het eerst de halve finales van de World Baseball Classic, het grootste en belangrijkste honkbaltoernooi voor landenteams. Groter dan het echte WK, dat Nederland in 2011 zowaar wist te winnen. De World Baseball Classic is groter en belangrijker omdat de grote sterren uit de Major League eraan meedoen. En als het gaat om grote namen, dan spreekt Nederland - vooral dankzij het schier onuitputtelijke talent uit Curaçao en Aruba - een stevig woordje mee. In maart gaat het Koninkrijk der Nederlanden (zoals de officiële naam luidt) een poging doen om voor de derde keer op rij de halve finales te halen van het prestigieuze honkbalevenement. En als het kan eindelijk een keer die finale. Voor deze editie, die voor Nederland op 11 maart in Taiwan begint tegen Cuba, heeft bondscoach Meulens een speciale troef. Een troef met een scheef petje: Pedro Strop.

Pedro Strop won in 2016 de World Series met Chicago Cubs. - EPA

Pedro Ángel Strop (die in zijn paspoort trouwens Stroop heeft staan) heeft een Dominicaanse moeder en een Curaçaose vader. Daardoor mag hij ook voor het Koninkrijk der Nederlanden uitkomen. De 37-jarige pitcher speelde twaalf jaar lang in de Major League, voornamelijk bij Chicago Cubs. Het laatste jaar was hij actief in de Mexicaanse en de Dominicaanse competitie.

Geen Albies Strop is een van de 50 namen in de voorselectie, die Meulens vandaag heeft ingediend. Op die lijst staan ook Major League-sterren Xander Bogaerts, Kenley Jansen, Jurickson Profar, Jonathan Schoop, Didi Gregorius en Andrelton Simmons.

Andrelton Simmons juicht na een honkslag in de negende inning tegen Taiwan bij de WBC van 2017. - AFP

De grootste ontbrekende naam is die van Ozzie Albies. De tweedehonkman van Atlanta Braves, die in 2021 de World Series won, is niet op tijd hersteld van de voetblessure die hem ook al uit de Major League play-offs hield. Twee nieuwe namen in de selectie zijn die van de broers Joshua en Richie Palacios. Zij groeiden op in Brooklyn, New York, maar hebben een Curaçaose moeder en zijn daarom speelgerechtigd voor Oranje. Beide spelers hebben inmiddels een handvol wedstrijden in de Major League op hun conto.

In november begonnen de spelers van het koninkrijksteam hun voorbereiding op de World Baseball Classic tijdens de Curaçao Baseball Week, een initiatief van bondscoach Hensley Meulens. Joshua Palacios werd die week winnaar van de homerun-wedstrijd.

Een reportage van de Curaçao Baseball Week, waar diverse supersterren uit de Major League Baseball acte de présence geven. - NOS