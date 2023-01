Sneeuwkanonnen vernield in Franse wintersportplaats La Clusaz

In wintersportplaats La Clusaz in de Franse Alpen zijn vier sneeuwkanonnen vernield. De daders knipten kabels door en gingen er vandoor met elektronische apparatuur.

De verantwoordelijkheid voor de vernielingen, die vrijdagnacht werden aangericht, is nog niet opgeëist. Franse media vermoeden dat de daders milieuactivisten zijn. Die protesteren al enkele maanden tegen een plan van de gemeente om een groot waterbassin aan te leggen voor drinkwater en landbouw, dat ook zal dienen voor de productie van kunstsneeuw. La Clusaz is economisch afhankelijk van de wintersport en door het milde winterweer zetten veel wintersportplaatsen kunstsneeuw in.

Voor het geplande bassin van 148.000 vierkante meter moet 8 hectare aan natuur wijken. In september bezetten tientallen activisten van onder andere Extinction Rebellion de bossen van de Col de la Colombière om zich tegen de aanleg te verzetten. Ook spanden milieuorganisaties een rechtszaak aan. Het gevolg daarvan was dat de aanleg van het bassin werd opgeschort. Een definitieve uitspraak laat nog maanden op zich wachten

Sneeuwkanon beklad

De Franse politie stelt een onderzoek in naar de vernielde sneeuwkanonnen. De gemeente La Clusaz zegt dat de sneeuwmakers worden gerepareerd en binnenkort weer worden ingezet. "Maar het doet ons verdriet en we zijn zelfs een beetje geschrokken."

Eind december werden in de plaats Les Gets, in hetzelfde departement, ook twee sneeuwkanonnen beschadigd. Een van de machines was met rode verf beklad. Er stond: 'Niet skiën zonder sneeuw'.

Het bekladde sneeuwkanon in Les gets: