Dumoulin dacht aan stoppen: 'Heb echt een verschrikkelijke tijd gehad'

Dat Tom Dumoulin door een zware periode is gegaan, had hij al meermaals laten weten. Een knieblessure, opgelopen in de Giro d'Italia van 2019, maakte vorig jaar een einde aan zijn seizoen en was de druppel om Sunweb in te ruilen voor Jumbo-Visma.

2020 begon eveneens belabberd. Door darmproblemen moest hij de eerste koersen van het jaar laten schieten, waarna de coronacrisis het wielerseizoen op pauze zette en zijn rentree opnieuw werd uitgesteld.

"Ik heb echt een verschrikkelijke tijd gehad", vertelt Tom Dumoulin na de slotetappe van de Ronde van Frankrijk. "Het stoppen stond me nader dan het doorgaan. Die knieblessure, darmklachten en toen corona."

"Ik ben trots op mezelf dat ik dit niveau weer heb gehaald", zegt hij op de Champs-Élysées. "Dat ik zevende ben geworden en heb meegedaan om de winst gisteren, als je me dat in april had gezegd, had ik dat niet geloofd."