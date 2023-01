Politieactie op A27 had te maken met ontvoering van 15-jarige jongen

De politieactie op de A27 van vanmorgen had te maken met de ontvoering van een 15-jarige jongen, heeft de politie bekendgemaakt. Er wordt gezocht naar getuigen.

Rond 08.40 uur kreeg de politie in Amsterdam een melding over een verdachte situatie in de wijk de Pijp in Amsterdam. De politie meldt nu dat het ging om een ontvoering die plaatsvond in de Tweede Jan Steenstraat. De jongen zou door enkele personen in een witte bestelbus zijn geduwd.

De agenten wisten de bestelbus op de A27, ter hoogte van Groenekan, te traceren. Op de snelweg werden meerdere waarschuwingsschoten gelost. Vanwege de politieactie werd de weg bij Bilthoven in de richting van Utrecht tijdelijk afgesloten.