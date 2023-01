Nederlandse vrouw vergeet zoon (9) op parkeerplaats Duitse snelweg

Een Nederlands jongetje van 9 is afgelopen weekend achtergelaten op een parkeerplaats langs de Duitse snelweg A3, van Frankfurt naar Keulen. Ter hoogte van Wiesbaden was zijn moeder gestopt om te tanken en was hij zelf gaan plassen. Toen hij terugkwam, was de auto vertrokken.

Een ander Nederlands gezin zag het jongetje ijsberen op de parkeerplaats. De familie ontfermde zich over hem en droeg hem over aan de politie.

Agenten hebben vervolgens gezocht naar de auto van de moeder en ook contact opgenomen met autoriteiten in Nederland. Uiteindelijk meldde de tante van het jongetje zich bij de Duitse verkeerspolitie. Na 2,5 uur konden moeder en kind worden herenigd.

Waarom de vrouw zonder haar kind was weggereden, meldt de Duitse politie niet. Wel wordt gezegd dat de moeder zichtbaar opgelucht was met de goede afloop.