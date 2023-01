Kabinet overlegt in Torentje met Iraanse Nederlanders

Premier Rutte en minister Hoekstra praten in het Torentje in Den Haag met Iraanse Nederlanders. Die dringen aan op een hardere aanpak van de machthebbers in Iran. In dat land wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de protesten meer dan 500 demonstranten gedood en duizenden gearresteerd. Het Iraanse regime heeft inmiddels vier executies bekendgemaakt van mensen die bij de betogingen betrokken waren.

Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur al een paar keer ontboden, de laatste keer deed hij dat zaterdag. De Tweede Kamer drong er vorige week bij het kabinet op aan harder aan de slag te gaan met sancties in Europees verband tegen Iran. Volgens Hoekstra wordt daar samen met andere lidstaten aan gewerkt.

'Kabinet te passief'

Een van de deelnemers aan het overleg in het Torentje, mensenrechtenactivist en schrijfster Atti Bahadori, zei vooraf dat Nederland het voortouw in de EU moet nemen. Zij wil dat leden van de Revolutionaire Garde in Iran op een lijst van terroristen komen te staan, waardoor ze niet naar de EU kunnen reizen. Ook zou hun vermogen moeten worden bevroren. Volgens haar doet het kabinet tot nu toe niet genoeg en had Hoekstra de Iraanse ambassadeur al in september op het matje moeten roepen.

De activiste wil dat het kabinet sneller in actie komt. Ook de Iraanse Nederlander Matin Abbasi, PvdA-gemeenteraadslid in Haarlem, vindt dat het kabinet tot nu toe te passief heeft gereageerd en onzichtbaar is geweest.

Voor het overleg zei Hoekstra dat de bijeenkomst vooral is bedoeld om de Iraniërs in het Torentje een hart onder de riem te steken en nog eens van hen te horen wat het kabinet eventueel nog meer kan doen om de mensen die in Iran met gevaar voor eigen leven de straat opgaan te ondersteunen: "Zij hebben met de meest verschrikkelijke dingen te maken die hun familieleden en vrienden overkomen." Volgens Hoekstra speelt Nederland binnen de EU wel degelijk een voortrekkersrol.