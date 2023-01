Kabinet ontvangt Iraanse Nederlanders in Torentje

Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken hebben in het Torentje in Den Haag met Iraanse Nederlanders gepraat. Die dringen aan op een hardere aanpak van de machthebbers in Iran. In dat land wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de protesten meer dan 500 demonstranten gedood en duizenden gearresteerd. Het Iraanse regime heeft inmiddels vier executies bekendgemaakt van mensen die bij de betogingen betrokken waren.

Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur al een paar keer ontboden, de laatste keer deed hij dat zaterdag. De Tweede Kamer drong er vorige week bij het kabinet op aan harder aan de slag te gaan met sancties in Europees verband tegen Iran. Volgens Hoekstra wordt daar samen met andere lidstaten aan gewerkt.

Meer zichtbaarheid

Deelnemers aan het overleg willen dat het kabinet het voortouw neemt in de EU en zij lieten zich na afloop positief uit over het verloop van het gesprek in het Torentje. "Al moeten we natuurlijk wel gaan zien hoe het gaat aflopen", zei een van de Iraanse Nederlanders.

Ze verweten het kabinet vooraf onder meer dat het niet zichtbaar genoeg is en premier Rutte neemt dat ter harte: "We gaan proberen dat nog meer te doen." Hij voegde er wel aan toe dat het kabinet al vaak stelling heeft genomen in Kamerdebatten en in Europese raden.

Lijst van terroristen

De Iraanse Nederlanders willen verder dat leden van de Revolutionaire Garde in Iran op een lijst van terroristen komen, waardoor ze niet naar de EU kunnen reizen. Rutte en Hoekstra zeiden dat Nederland zich daar in de EU al eerder hard voor heeft gemaakt en daarin juist vooroploopt, maar ze gaan er verder mee aan de slag. "Het is een kwestie van lange adem waar we in Europa steun voor willen verzamelen", benadrukte Hoekstra na afloop.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken was de bijeenkomst onder meer bedoeld om de Iraniërs in het Torentje een hart onder de riem te steken en nog eens van hen te horen wat het kabinet eventueel nog meer kan doen. Rutte zei dat het kabinet al heel veel feiten over de situatie in Iran kende en over de arrestaties, de martelingen, de executies en het geweld tegen demonstranten. "Maar als je dan de verhalen hoort van de mensen hier die banden hebben met de mensen in Iran, omdat ze daar familie of vrienden hebben, wordt de wens dat dit moet stoppen alleen maar steviger."