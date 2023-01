Duitse politie haalt barricades en activisten weg rond Lützerath

Politiemensen zijn in de omgeving van het Duitse Lützerath wegversperringen en andere constructies aan het verwijderen die daar door milieuactivisten zijn geplaatst. Daarbij is het tot botsingen gekomen met betogers, zegt de politie van Aken, zonder verder in detail te treden.

Omroep WDR spreekt van een verhitte sfeer. De politie zou proberen om de toegangsweg tot het dorp vrij te maken. Op beelden en foto's is te zien dat er ook activisten worden weggehaald. Over arrestaties is niets bekendgemaakt.