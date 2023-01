Rop Zoutberg stopt als correspondent in Spanje en Portugal

Rop Zoutberg stopt per 1 februari als NOS-correspondent in Spanje en Portugal. Zoutberg verlaat Spanje niet, hij gaat aan de slag bij de Nederlandse ambassade in Madrid. Een opvolger is er nog niet.

In 2004 begon Zoutberg (58) als radioverslaggever voor de NOS. "Ik zat al een aantal jaar in Spanje en mocht toen voor de NOS verslag gaan doen, een paar jaar later kreeg ik de kans om televisie te gaan maken, omdat mijn voorganger Robbert Bosschart ermee ophield."

In datzelfde jaar wordt het begin van zijn correspondentschap gekenmerkt door de aanslagen in Madrid, onder andere op het station Atocha. Zoutberg: "Dat was zo persoonlijk, het verhaal gebeurde gewoon bij mij om de hoek. We zijn zo gewend om verslag te doen van dingen die gebeurd zijn, maar nu gebeurde het waar ik was."

Zoutberg woont nog altijd op loopafstand van het station in Atocha. "Elke keer als je het station instapt, denk je er weer aan", zegt de correspondent.

'Italië voelde als vreemdgaan'

Achttien jaar lang was hij correspondent in het zuiden van Europa. Eerst in Spanje en tussen 2012 en 2017 in Italië. "Ik vond het geweldig, maar je kan maar op één land verliefd worden. Het uitstapje naar Italië voelde als een soort buitenechtelijke relatie", zegt Zoutberg.

Hij keerde weer terug op het oude nest in Madrid en had nooit gedacht ooit moe te worden van het correspondent zijn. "Ik wil nu al een tijdje iets anders, een iets rustiger leven. Als correspondent ben je 24 uur per dag inzetbaar, je wordt de hele tijd gebeld. Nu krijg ik meer tijd voor projecten die ik al erg lang wil doen."

Zoals het schrijven van een boek bijvoorbeeld. "Ik heb veel materiaal liggen om een boek te schrijven, maar het komt er maar niet van. Ik heb nu de ijdele hoop dat dat wel gaat lukken. "

Terugkijkend is zijn vertrek naar Spanje de beste beslissing ooit geweest. "Het weggaan uit Nederland heeft mij zoveel gebracht: dit werk en dit leven. In één zin kan ik het omschrijven als - en dat hoort bij het Spaanse - je moet het geluk proeven op het moment dat het gebeurt."