Comeback Haller zorgt voor kippenvel: 'Mijn doel is spelen voor Gelbe Wand'

De 28-jarige speler van Borussia Dortmund heeft twee operaties achter de rug, waarvan de laatste in november, en onderging vier chemokuren. Dinsdag spelen de Duitsers, op trainingskamp in Marbella, een oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

In een interview met de Duitse krant Bild vertelde Haller over de zware tijd die hij had tijdens de talloze behandelingen. "Ik moest telkens meerdere dagen in het ziekenhuis blijven. De symptomen waren onaangenaam", vertelde de oud-speler van Ajax en FC Utrecht.

"Ik merk nu dat al het werk van de afgelopen zes maanden de moeite waard is", zei Haller, die uitkijkt naar de 'Gelbe Wand', de beroemde sfeertribune in het stadion van Dortmund waar zo'n 25.000 fanatieke supporters staan.

Haller kwam afgelopen zomer over van Ajax, maar kon door zijn ziekte zijn officiële debuut voor Dortmund nog niet maken. Na maandenlange behandelingen staat hij sinds een week weer op het trainingsveld. Hoewel hij nog niet zo balvast en explosief is als voorheen, gaat het steeds beter met de spits.

Haller: "Ik verloor veel vocht en ben ook een paar kilo afgevallen. Ik had problemen met slikken en met mijn maag, het eten smaakte me ook een tijd lang niet."

Kippenvel

De comeback van Haller, die werd gehaald als vervanger van Erling Haaland, zorgt ook voor blije gezichten bij zijn teamgenoten.

"Ik krijg kippenvel als ik eraan denk dat hij weer op het veld staat", zei aanvoerder Marco Reus. "We nemen ons petje af voor zijn strijd. Maar we doen er goed aan om hem ook nog wat tijd te geven. Het zal nog eventjes duren voor hij zijn ritme heeft gevonden."

Borussia Dortmund hervat de Bundesliga over ruim anderhalve week met een thuiswedstrijd tegen Augsburg. Als het aan Haller ligt, is hij dan van de partij. "Alle is mogelijk. In mijn hoofd zijn er geen grenzen. Ik ga mijn uiterste best doen om er op 22 januari bij te zijn."