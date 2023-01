Vanavond op tv: Russische lhbti'ers onder druk • Iraniërs spreken met Rutte • Campagne tegen polarisatie

Correspondent Iris de Graaf spreekt een aantal lhbti'ers in Moskou. Kunnen ze zich nog uiten, en zien ze nog een toekomst in Rusland voor zich?

Door nieuwe anti-homowetten is het leven van Russische lhbti'ers nog ingewikkelder geworden. Het is nu illegaal om informatie over 'niet-traditionele seksuele relaties' te verspreiden. President Poetin ziet homo's als verlengstuk van het Westen, de vijand.

Iraanse gemeenschap in gesprek met premier

Leden van de Iraanse gemeenschap in Nederland spreken vandaag met premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ze willen dat het kabinet harder optreedt tegen het Iraanse regime, door bijvoorbeeld meer sancties af te kondigen, en tegen handlangers van het regime in Nederland. De Iraans-Nederlands historicus Peyman Jafari is te gast in de studio.