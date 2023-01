Zomer 2022 was Europa’s warmste zomer ooit gemeten

De zomer van 2022 was de warmste zomer ooit gemeten in Europa. Gekeken naar het hele jaar, was het in Europa het op één na warmste jaar, na 2020. Dat blijkt uit cijfers van Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie. Wat de hele wereld betreft, lag de jaargemiddelde temperatuur vorig jaar 0,3 graad Celsius hoger dan het gemiddelde van de periode 1991 tot en met 2020. Daarmee was het de op vier na hoogste temperatuur ooit. Het was 1,2 graad warmer dan in 1850-1900, de periode die wordt gezien als het pre-industriële tijdperk. West- en Noord-Europa werden vorig jaar getroffen door aanhoudende en intense hittegolven. Veel landen hadden te kampen met ernstige droogte en hevige bosbranden. Die branden leiden op zichzelf ook weer tot CO2-uitstoot. Naar schatting was de uitstoot door natuurbranden vorig jaar in de EU en het Verenigd Koninkrijk het hoogste van de afgelopen vijftien jaar. Op wereldschaal nam de concentratie CO2 in de atmosfeer evenveel toe als de afgelopen jaren. De uitstoot van het veel sterkere broeikasgas methaan steeg harder dan gemiddeld, maar wel iets minder dan de afgelopen twee jaar, waarin sprake was van een recordstijging.

In de publicatie 2022 Global Climate Highlights staan de bijzonderheden van vorig jaar opgesomd. Ook wordt nogmaals benadrukt dat de temperatuur in Europa in de afgelopen dertig jaar met meer dan tweemaal het wereldwijde gemiddelde is gestegen en sneller toeneemt dan in welk ander continent dan ook. "2022 was weer een jaar van klimaatextremen in Europa en wereldwijd", zegt Samantha Burgess van Copernicus Climate Change Service. "Deze gebeurtenissen benadrukken dat we de verwoestende gevolgen van onze opwarmende wereld nu al ervaren." De nieuwe cijfers betekenen volgens haar dat om de ergste gevolgen te vermijden de uitstoot van broeikasgassen dringend naar beneden moet. Daarnaast zal de samenleving zich snel moeten aanpassen aan de veranderingen.

Ook dit jaar is warm begonnen. In de eerste week van 2023 zijn in Europa veel temperatuurrecords gebroken. De temperatuur lag in sommige gebieden 10 tot bijna 20 graden hoger dan het langjarig gemiddelde. De gevolgen daarvan waren vooral zichtbaar in bergachtige gebieden: doordat er veel minder sneeuw lag dan in andere jaren, kampte de wintersportsector de afgelopen weken met forse problemen. Inmiddels is er op veel plekken al wel weer veel sneeuw gevallen.

In Nederland waren twee andere jaren gemiddeld warmer dan vorig jaar. Voor veel andere landen in West-Europa was het vorig jaar wel het warmste jaar ooit gemeten. Niet alleen in Europa was het recordwarm: ook in grote delen van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en China, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Afrika was dat het geval.

Europese temperatuurrecords in 2022 - NOS