Toch ook onderzoek naar leuzen in Venlo: 'Niet te tolereren'

Hoewel de burgemeester van Venlo geen reden zag om aangifte te doen, begint het Openbaar Ministerie in Limburg toch een strafrechtelijk onderzoek naar de "White Lives Matter"-tekst die onlangs op een gebouw in de stad werd geprojecteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van Nu.nl.

"Wij vinden dat dit niet kan in de maatschappij", zegt de woordvoerder. "Wij willen een signaal afgeven dat we dit soort teksten niet tolereren." Wanneer het onderzoek is afgerond, is volgens haar nog niet te zeggen.

Zelfde tekst in Rotterdam

De tekst "White Lives Matter", die wordt gebruikt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen, werd op 28 december geprojecteerd op het UWV-gebouw in Venlo. De leus werd met andere racistische teksten tijdens de jaarwisseling ook op de Erasmusbrug in Rotterdam geprojecteerd. Het OM in Rotterdam kondigde al eerder een onderzoek aan vanwege discriminatie.

Dat onderzoek was voor de Venlose burgemeester Scholten (VVD) reden om zelf geen aangifte te doen. Nieuwe aangiftes zouden niet van toegevoegde waarde zijn.