'Joran van der Sloot veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugssmokkel'

Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot nog eens achttien jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel. Dat schrijft De Telegraaf, die het nieuws bevestigd heeft gekregen van zijn advocaat.

Volgens de krant wist de veroordeelde moordenaar op grote schaal drugs binnen te smokkelen in de gevangenis in Juliaca, waar hij lange tijd vastzat. Met hulp van zijn vriendin en anderen werden de drugs in suikerbieten ingevoerd. De 35-jarige Nederlander kan nog in hoger beroep gaan tegen de straf.

Moord op Flores

Van der Sloot zit al een straf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. Omdat in Peru een gevangenisstraf niet langer dan 35 jaar mag duren, zal Van der Sloot nu tot 2045 in Peru in de gevangenis zitten. Hij werd in 2010 opgepakt en in 2012 veroordeeld nadat hij had bekend dat hij de 21-jarige Flores had vermoord. Ook had hij haar auto, papieren, geld en creditcard gestolen.

Na de dood van Flores vluchtte hij naar Chili, maar werd na een klopjacht gearresteerd en uitgeleverd.

Beruchte gevangenis

Na de ontdekking van de drugssmokkel in 2021 werd de Nederlander overgeplaatst naar de beruchte Challapalca-gevangenis in het 'Siberië van Peru'. Op 5000 meter boven zeeniveau en ergens verstopt in de bergen worden de zwaarste criminelen gehuisvest onder erbarmelijke omstandigheden. Van der Sloot heeft al voor overplaatsing gepleit, zonder succes.