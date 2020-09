Liverpool houdt het voor dik 200 miljoen gerenoveerde Chelsea onder de duim

Liverpool heeft zondagavond de eerste topper van de Premier League gewonnen. In London won de titelverdediger met basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met 2-0 van uitdager Chelsea.

Bij Liverpool was het gouden aanvalstrio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané in de tweede helft weer eens goud waard. Aan de eerste treffer ging een een-tweetje tussen Firmino en Salah vooraf, waarna Mané de voorzet van Firmino met een kopbal verzilverde.

De Senegalees was even later ook goed voor de tweede treffer, al kreeg hij daarbij de hulp van Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. De doelman treuzelde enorm bij een terugspeelbal waarna Mané de bal veroverde en vervolgens scoorde. In het vervolg kwam de ploeg niet meer in de problemen. Zelfs een strafschop was niet besteed aan Chelsea: Jorginho miste.