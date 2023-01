'Oom doodgeschoten meisje Antwerpen gezocht voor grootschalige cokesmokkel'

Het meisje van 11 dat gisteren werd doodgeschoten in een huis bij Antwerpen, was volgens de Gazet van Antwerpen het nichtje van een van de vermoedelijk grootste drugssmokkelaars van België.

Deze Othman El B. woont al jaren in Dubai en zou vanuit daar een sleutelrol spelen in de grootschalige smokkel van cocaïne via de Antwerpse haven. Er loopt in België een strafrechtelijk onderzoek naar hem, maar hij is er tot op heden niet voor veroordeeld.

Zijn nichtje kwam gisteren om het leven bij een schietpartij op een huis in Merksem, een district van Antwerpen. Ze zat met familieleden in een woonruimte achter een garagedeur toen die onder vuur werd genomen. Twee anderen raakten lichtgewond.

Vrees voor wraak

Burgemeester De Wever van Antwerpen wees meteen al naar een afrekening in het criminele circuit. "De getroffen familie is bekend. Daar zijn eerder incidenten geweest", zei hij. Hij sprak andermaal van een drugsoorlog en zei bang te zijn voor wraakacties.

Gazet-journalist Joris Van der Aa had gisteren contact met Othman El B., zegt hij tegen de omroep VRT. "Die zegt dat hij niet met geweld wil reageren en dat hij wil samenwerken met politie en justitie om de daders te pakken. Maar natuurlijk mag je niemand zomaar op z'n woord geloven." El B. ontkende tegen Van der Aa dat hij iets met drugshandel te maken heeft.