Tienduizenden Brazilianen gaan de straat op 'voor democratie'

In grote steden in Brazilië zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat op gegaan. Zij pleitten voor een gevangenisstraf voor oud-president Bolsonaro en zijn opgepakte aanhangers. Dat gebeurde naar aanleiding van de bestorming, eergisteren, van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia.

Het gaat de demonstranten, in onder meer Rio de Janeiro en São Paulo, vooral om het in stand houden van de democratie in het land. "Geen amnestie voor Bolsonaro", roepen ze onder meer. Ze willen dat de oud-president en zijn aanhangers, de Bolsonaristas, worden gestraft voor de grote vernielingen die aangericht werden in het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis.

Amnestiewet

Tijdens de militaire dictatuur tussen 1964 en 1985 werden militairen die beschuldigd werden van oorlogsmisdaden beschermd vanwege een amnestiewet. Daardoor konden hoge ambtenaren met een misdadig verleden in belangrijke posities blijven.

Onder meer met die herinnering gaan mensen nu de straat op. "Het beschermen van de democratie" is het sentiment in leuzen en op protestborden.

Volgens Luis Felipe Miguel, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Brasilia, is het direct straffen van de Bolsonaristas om die reden belangrijk: "Dat is de les die we geleerd zouden moeten hebben na de militaire dictatuur. Als je niet direct ingrijpt, kan dat spanningen op dit moment voorkomen, maar op de lange termijn ontstaat dan instabiliteit", zegt hij tegen persbureau AP.