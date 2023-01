Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestaties op A27

De politie heeft vanochtend op de A27 waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van meerdere verdachten. Niemand raakte gewond. De snelweg werd vanwege de politieactie bij Bilthoven in de richting van Utrecht afgesloten.

Rond 08.40 uur kreeg de politie in Amsterdam een melding over een verdachte situatie in De Pijp, waarbij een witte bestelbus was betrokken. Er werd een Burgernetmelding verstuurd, waarbij mensen werden opgeroepen het voertuig zelf niet te benaderen.

"Uiteindelijk vonden we het voertuig op de A27 en hebben we het gestopt", laat een politiewoordvoerder weten.

Wie de verdachten zijn en waarom ze zijn opgepakt, is nog niet bekend.